Mostra de Venise : The Painted Bird ovationné pour sa première mondiale

Premier film tchèque en compétition officielle au festival international de Venise depuis vingt-cinq ans, le long-métrage Nabarvené ptáče (The Painted Bird) du réalisateur Václav Marhoul a été ovationné, mardi soir, lors de sa première mondiale à la Mostra de Venise. Plusieurs des acteurs principaux, tels que Stellan Skarsgard, Udo Kier ou Julian Sands étaient présents lors de cette première.

Si de nombreuses personnes ont quitté la salle en raison notamment de scènes particulièrement violentes, de nombreux critiques comme le Guardian ou Variety ont salué un grand film et notamment le travail du directeur de la photographie, Vladimír Smutný. Pour The Hollywood Reporter, Václav Marhoul est parvenu à adapter avec sensibilité le roman éponyme de de l’écrivain Jerzy Kosinski et le film est une réflexion impitoyable et cruelle sur la nature humaine.