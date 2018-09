Mortalité en hausse sur les routes durant les vacances scolaires

121 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route durant les mois de juillet et d'août en République tchèque. C'est vingt victimes de plus que l'an passé, selon les chiffres communiqués par le chef de la police des transports, Tomáš Lerch. La mortalité routière a également été supérieure à celle enregistrée lors des vacances scolaires en 2016. Elle a en revanche été plus faible que lors des précédentes années.

Il y a eu 55 décès sur les routes au mois de juillet et 66 au mois d'août. La journée la plus meurtrière a été celle du 11 août, avec des accidents qui ont coûté la vie à sept personnes.