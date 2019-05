Mondial – Hockey : les Tchèques contre les Allemands pour une place dans le dernier carré

La République tchèque affronte l’Allemagne en quart de finale du championnat du monde de hockey sur glace, ce jeudi soir (20h15) à Bratislava. Vainqueur de six de ses sept matchs lors du premier tour et deuxième de son groupe, la Reprezentace est favorite pour ce match à élimination directe contre les vice-champions olympiques en titre.

Les Tchèques, qui n’ont plus remporté de médaille dans un Mondial depuis sept ans, entendent se qualifier pour les demi-finales pour la première fois depuis 2015. Les autres quarts de finale, eux aussi disputés ce jeudi, opposent le Canada à la Suisse, la Russie aux Etats-Unis et la Finlande à la Suède. Les demi-finales et la finale sont programmées samedi et dimanche.