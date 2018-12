Moins de trains en circulation pour Noël et la Saint-Sylvestre

České dráhy, la Société tchèque des chemins de fer, va limiter le nombre de trains en circulation pour la période des fêtes de fin d'année. Comme c'est généralement le cas, la réduction la plus importante du trafic est prévue pour la nuit de Noël, du 24 au 25 décembre ainsi que pour la nuit de la Saint-Sylvestre. A cette date, aucune liaison régionale ou presque ne circulera et la fréquence des lignes plus importantes pourra également être moindre. Ces informations ont été communiquées par la société ferroviaire vendredi. Les transporteurs privés ont annoncé des mesures similaires.

Pour les jours précédents Noël, la capacité des trains devrait en revanche être renforcée. České dráhy et RegioJet disent prévoir 10 000 places supplémentaires.