Miloš Zeman et Andrej Babiš déjeuneront ensemble ce jeudi

Comme de tradition, le président de la République, le Premier ministre et leurs épouses partageront un déjeuner du Nouvel an ce jeudi en début d’après-midi au château de Lány (Bohême centrale). Pour Miloš Zeman et Andrej Babiš, alliés sur la scène politique, ce repas sera l’occasion de faire le bilan et d’évoquer les principaux événements attendus dans les prochains mois.

En novembre dernier, le chef de l’Etat avait déclaré qu’il ne s’opposerait pas à toute éventuelle révocation de ministre souhaitée par le chef du gouvernement. Réélu pour un second mandat en janvier 2018, Miloš Zeman a grandement contribué à la formation d’un cabinet de coalition par Andrej Babiš depuis la victoire du mouvement ANO aux élections législatives en octobre 2017 jusqu’à la nomination du gouvernement en juin dernier.