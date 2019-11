Miloš Zeman à Berlin pour le 30e anniversaire de la chute du Mur

Le président tchèque Miloš Zeman fait partie des chefs d'Etat invités à Berlin où est célébré ce samedi le trentième anniversaire de la chute du Mur.

"Sans le courage et le volonté de liberté des Polonais, Hongrois, Tchèques et Slovaques, la révolution pacifique en Europe de l'Est et la réunification allemande n'étaient pas possibles. C'est sans conteste un grand exploit historique", a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui organisait samedi midi un déjeuner avec ses homologues des quatre pays du groupe de Visegrad (Tchéquie, Slovaquie, Pologne et Hongrie) dans sa résidence berlinoise du château de Bellevue.

Les présidents ont avant cela participé à une cérémonie en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel, avec laquelle ils ont notamment inséré des roses dans un pan du Mur de Berlin.