Migrations : Andrej Babiš est à Varsovie ce lundi

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš est à Varsovie ce lundi où il s'est rendu à la centrale de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, communément appelée Frontex. Selon le chef du gouvernement tchèque, les activités de l'agence devraient se concentrer sur le retour des migrants dans leur pays d'origine ou dans les pays de transition.

A Varsovie, Andrej Babiš s'est également entretenu avec son homologue polonais Mateusz Morawiecki. Les deux hommes ont exprimé la concordance de leurs points de vue sur diverses thématiques comme les migrations. Tous deux estiment nécessaire d'aider les réfugiés directement dans leur pays d'origine, mais également considèrent avec scepticisme le projet de l'UE d'agrandir l'agence Frontex et d'augmenter son budget. Le sommet de l'Union européenne qui doit se dérouler à Bruxelles cette semaine et auquel les deux chefs de gouvernement doivent participer, mais également le Brexit et le financement de l'Union européenne, ont également été abordés.