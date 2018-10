Migration : Angela Merkel et Andrej Babiš veulent approfondir la coopération avec les pays africains

En visite à Prague ce vendredi, Angela Merkel s’est entendue avec Andrej Babiš sur le fait qu’il convenait de coopérer avec les pays africains pour tenter de résoudre le problème de la migration en Europe. Selon la Chancelière allemande et le Premier ministre tchèque, cette coopération doit d’abord prendre la forme d’un soutien économique de façon à ce que les éventuels candidats à un départ aient davantage de perspectives dans leurs pays.

« Dans de nombreux domaines de la politique migratoire, nous avons la même opinion, notamment en ce qui concerne la question des accords entre l’Union européenne et les autres Etats », a déclaré Angela Merkel, qui a cité en exemple le bon fonctionnement de l’accord existant entre l’UE et la Turquie pour le renvoi des migrants. De son côté, Andrej Babiš a indiqué qu’il entendait participer à la conférence qui se tiendra en Sicile mi-novembre et sera consacrée aux possibilités de coopération entre l’UE et l’Afrique pour mieux faire face aux migrations.