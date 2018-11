Météo : alerte aux vents violents

Dimanche, jour de la fête des Berta, le temps sera couvert et pluvieux sur l’ensemble du territoire tchèque. Les températures seront en baisse et varieront entre 12° et 16°C pour les maximales. Le service météorologique prévoit pour ces dimanche et lundi des vents violents qui peuvent souffler à 90 km/h. Dans les massifs montagneux, ils peuvent atteindre jusqu’à 126 km/h.