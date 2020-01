Météo : alerte aux rafales de vent vendredi

Le temps sera nuageux à couvert, avec des précipitations locales, vendredi, jour de la fête des Marika. Les températures restent supérieures aux normales saisonnières : elles varieront entre 10°C et 14°C. Les météorologues ont émis émis un bulletin d’alerte aux vents violents pour la majorité des régions tchèques et moraves. Vendredi, les rafales pourraient atteindre entre 55 et 70 km/h.