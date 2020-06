Alors que de très abondantes précipitations sont attendues durant la nuit notamment dans le sud et l’ouest de la Bohême, le ciel reste très couvert et le temps pluvieux sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Gita et Margita.

Les températures varient entre 13° C à České Budějovice (Bohême du Sud) et 21° C à Olomouc (Moravie du Nord). Bien que ses rayons restent discrets, le soleil se lève à 4h50 et se couche à 21h08.