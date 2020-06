Nuages et pluie avec des averses à caractère très local sont de retour sur une grande moitié ouest du territoire ce mercredi, jour de la fête des Tamara et Kevin. Le soleil est en revanche plus présent dans le nord-est du pays.

Les températures varient entre 19° C à Opava (Moravie-Silésie) et 25° C à Plzeň (Bohême de l’Ouest). Le soleil se lève à 4h53 et se couche à 21h03.