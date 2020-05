Après une jeudi marqué par la grisaille, le soleil est un peu plus présent et offre de belles éclaircies notamment dans une grande moitié est du pays ce vendredi, jour de la fête des Maxmilián. Les nuages restent en revanche encore très présents dans le sud et le sud-est du pays.

Les tempétratures varient entre 17° C et 20° C. Le soleil se lève à 4h57 et se couche à 20h58.