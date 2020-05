Les nuages restent très présents dans le ciel tchèque avec de la pluie en Bohême comme en Moravie ce lundi, jour de la fête des Viola et Violeta. Cette grisaille restera de mise tout au long de la semaine.

Les températures varient entre 11° C à Liberec (Bohême du Nord) et 17° C à Brno (Moravie du Sud) ou Plzeň (Bohême de l’Ouest). Le soleil se lève à 5h01 et se couche à 20h53.