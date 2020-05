Aprés un vendredi marqué par une météo très variable, les nuages seront plus présents ce samedi, jour de la fête des Vladimír et Vladimíra, avec des précipitations et un vent violent sur une grande partie du territoire.

Les températures varient entre 14° C à Liberec (Bohême du Nord) et 22° C à České Budějovice (Bohême du Sud). Le soleil se lève à 5h03 et se couche à 20h50.