Si le temps reste variable comme ces derniers jours sur l’ensemble du territoire, le soleil se fait néanmoins plus présent ce samedi, jour de la fête des Přemysl. Il le sera également dimanche avant un retour de la grisaille et du froid en début de semaine prochaine.

Les températures sont en hausse et varient entre 15° C et 18° C. Le soleil se lève à 5h11 et se couche à 20h41.