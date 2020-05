Aucune évolution notable n’est attendue dans le ciel tchèque pour ce lundi, jour de la fête des Květoslav. Comme tout au long du week-end, c’est un temps très variable et de plus en plus nuageux au fil de la journée qui continue de régner sur l’ensemble du territoire.

Le soleil se fera de nouveau plus présent à compter du milieu de la semaine.

Les températures sont stables et varient entre 13° C à Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest) et 20° C à České Budějovice (Bohême du Sud. Le soleil se lève à 5h30 et se couche à 20h24.