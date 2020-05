Comme vendredi et samedi, c’est un temps très variable qui continue de régner sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Alexej et Alex.

Les nuages restent très présents et entraîneront au fil de la journée des précipitations un peu partout dans le pays. De la neige est également possible à partir de 1 000 mètres d’altitude.

Stables, les températures varient entre 11° C et 17° C. Le soleil se lève à 5h32 et se couche à 20h22.