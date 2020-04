Après un mardi considéré comme la première journée estivale de l’année avec des températures qui ont dépassé les 25° C dans plusieurs endroits du pays et un mercredi gris et pluvieux, les nuages restent très présents sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Blahoslav et Blahoslava. Les précipitations sont toutefois peu nombreuses.

Les températures varient entre 15° C et 21° C. Le soleil se lève à 5h37 et se couche à 20h18.