Le temps reste variable sur l’ensemble du territoire avec quelques précipitations possibles dans le nord et le nord-est du pays ce samedi, jour de la fête des Marek et Ervín.

En baisse, les températures varient entre 13° C à Liberec (Bohême du Nord) et 18° C à Brno (Moravie du Sud). Le soleil se lève à 5h46 et se couche à 20h10.