Le temps reste majoritairement ensoleillé sur une grande moitié nord-ouest du territoire mais est plus nuageux et parfois même légèrement pluvieux dans le sud est l’est ce dimanche, jour de la fête des Rostislav et Rastislav.

En baisse, les températures varient entre 13° C et 17° C. Le soleil se lève à 5h58 et se couche à 20h00.