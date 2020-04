Même si le soleil reste très présent sur une grande partie du territoire, les nuages sont néanmoins plus présents notamment dans l’ouest et le sud-ouest du pays ce samedi, jour de la fête des Valérie et Verner. Quelques gouttes de pluie sont même possibles.

Les températures sont stables et varient entre 17° C à Ostrava et 22° C à Plzeň ou Most. Le soleil se lève à 6h00 et se couche à 19h59.