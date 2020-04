C’est un temps de nouveau très ensoleillé, quoique frais dans la matinée, qui règne sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Vendula et Venuše.

Toujours en hausse, les températures varient entre 17° C à Zlín (Moravie de l’Est) et 22° C à Ústí nad Labem (Bohême du Nord). Le soleil se lève à 6h25 et se couche à 19h40.