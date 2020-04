C’est un temps ensoleillé qui règne sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Miroslava et aussi des Rameaux, qui marque l’entrée dans la Semaine sainte. Alors que météorologues s’inquiètent déjà de la faible quantité des précipitations et des risques de sécheresse, un grand soleil est attendu pour l’ensemble de cette semaine.

En hausse, les températures varient entre 14° C et 17° C. Le soleil se lève à 6h27 et se couche à 19h39.