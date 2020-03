Comme jeudi, c’est un temps variable avec encore de belles et franches éclaircies qui continue de régner sur la majeure partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Dita.

Les températures varient entre 14° C et 16° C. Avant le passage à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche, le soleil se lève à 5h46 et se couche à 18h24.