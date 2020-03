Après la dissipation de quelques brumes matinales, c’est un temps printannier et de nouveau largement ensoleillé qui règne sur la majeure partie du terrioire ce mercredi, jour de la fête des Eduard.

Les températures varient entre 15° C à Liberec (Bohême du Nord) et 18° C à Prague ou Ostrava (Moravie-Silésie). Généreux donc, le soleil se lève à 6h06 et se couche à 18h10.