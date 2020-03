Le temps reste d’abord très ensoleillé sur l’ensemble du territoire avant de se voiler au fil de la journée ce lundi, jour de la fête des Elena et Ela. Les nuages arrivent en provenance du nord-ouest.

Les températures varient entre 11° C à Zlín, dans le sud-est du pays, et 17° C à Plzeň, dans l’ouest. Le soleil se lève à 6h10 et se couche à 18h07.