C’est un temps très largement ensoleillé qui continue de régner sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Ida et Hilda.

Les températures varient entre 7° C à Jihlava (Vysočina – centre du pays) et 12° C à Plzeň (Bohême de l’Ouest) ou Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 6h12 et se couche à 18h05.