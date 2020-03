C’est un temps toujours plus dégagé au fil de la journée et déjà quasiment printannier qui règne sur l’ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Rút et Matylda. Invitant aux sorties en plein air et aux longues promenades, le soleil sera plus généreux encore dimanche.

Les températures varient entre 5° C à Liberec (Bohême du Nord) et 9° C à Pardubice (Bohême de l’Est) ou Brno (Moravie du Sud). Le soleil se lève à 6h14 et se couche à 18h04.