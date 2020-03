Après un mercredi particulièrement pluvieux, qui a entraîné une montée importante du niveau de certaines rivières, le temps reste très nuageux et humide sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Řehoř et du 21e anniversaire de l’adhésion de la République tchèque à l’OTAN.

En hausse, les températures varient entre 11° C dans le nord-ouest de la Bohême et 18° C en Moravie du Sud. Bien que ses rayons resteront très discrets, le soleil se lèvera à 6h19 et se couchera à 18h01.