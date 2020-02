Lundi, jour de fête des Matěj, seule la moitié est du pays pourra potentiellement profiter de quelques rayons de soleil. Côté ouest, c'est la pluie et la grisaille qui domineront. Les températures resteront supérieures aux normales de saison : 7 °C en moyenne pour les maximales.

L'alerte aux vents violents et aux inondations est maintenue jusque dans la nuit de dimanche à lundi. Elle est notamment valable pour les sommets de la Šumava, des Monts des Géants et des Orlické hory. Des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km/h en plaine et jusqu'à 125/h en altitude balayent le pays.