Un temps à ne pas mettre un chien dehors règne sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Svatopluk. Des nuages et de la pluie sont prévus en Bohême comme en Moravie. Le vent soufflera de nouveau très fort dans la soirée.

Les températures varient entre 10° C et 13° C. Le soleil se lève à 16h56 et se couche à 17h31.