Le vent continue de souffler sur une République tchèque où le ciel reste essentiellement nuageux ce samedi, jour de la fête des Radek. Le soleil fait malgré tout quelques apparitions remarquées notamment dans la moitié est du pays, en Moravie essentiellement.

Les températures varient entre 8° C et 11° C. Le soleil se lève à 6h58 et se couche à 17h29.