Le ciel reste très couvert sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Miloslava. De la pluie est attendue dans le nord et l’ouest de la Bohême. Le vent souffle de nouveau très fort.

Les températures, qui restent nettement supérieures aux normales saisonnières, varient entre 9° C à Plzeň ou à Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest) et 15° C à Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 7h07 et se couche à 17h21.