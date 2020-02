C’est un temps variable avec de franches éclaircies dans la moitié ouest et plus nuageux dans le nord et la moitié est, qui règne sur la République tchèque ce samedi, jour de la fête des Jiřina.

Les températures se situent entre 5° C et 9° C, le mercure attaque même les 10° C dans le sud de la Bohême. Le soleil se lève à 7h11 et se couche à 17h17.