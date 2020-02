Le vent perd de son intensité et souffle moins fort sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Slavěna. Le temps reste très variable entre brèves précipitations à caractère très local et franches éclaircies. Quelques faibles chutes de neige sont attendues en altitude.

Les températures varient entre 3° C à Liberec (Bohême du Nord) et 7° C à Olomouc ou Brno (Moravie). Le soleil se lève à 7h16 et se couche à 17h12.