Avant une nouvelle remontée du mercure prévue à compter de dimanche, la grisaille reste de mise et le ciel très chargé sur la majeure partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Veronika. Les précipitations, qui se transforment en légères chutes de neige à compter de 600 mètres d’altitude, sont toutefois faibles.

Les températures varient entre 3° C et 6° C. Le soleil se lève à 7h24 et se couche à 17h03.