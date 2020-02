Le vent fort qui souffle, ce mardi, en République tchèque, ainsi que des chutes de neige abondantes en altitude ont compliqué les transports et ont causé des dégâts dans les forêts. Plus de 16 000 foyers ont été privés d’électricité dans la matinée. En Bohême centrale et en Moravie, les précipitations ont entraîné une montée du cours des rivières.

Mercredi, jour de la fête des Dobromila, le temps restera variable, avec des précipitations de pluie ou de neige. Les températures seront en baisse et varieront entre 0°C et 4°C.