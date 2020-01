Le temps reste essentiellement nuageux sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Zdislava. De la pluie est prévue notamment dans le nord-ouest, qui se transforme en chutes de neige à compter de 500 à 600 mètres d’altitude.

Les températures, en légère baisse, varient entre 1° C et 5° C. Le soleil se lève à 7h38 et se couche à 16h48.