Nuageux dans la moitié nord, le temps est nettement plus dégagé dans la moitié sud ce mercredi, jour de la fête des Slavomír et Slavomíra. En raison des brouillards givrants, il est conseillé aux automobilistes de rouler très prudemment le matin.

Les températures sont stables et varient entre 0° C à Kroměříž, en Moravie du Sud, et 5° C à Plzeň, en Bohême de l’Ouest. Le soleil se lève à 7h46 et se couche à 16h36.