Ce n’est pas encore le printemps, mais c’est un temps relativement doux et très ensoleillé qui règne sur la majeure partie du territoire ce dimanche, jour de la fête des Pravoslav et Pravoslava.

Les températures varient entre 2° C à Brno ou Znojmo, en Moravie du Sud, et 7° C à Plzeň, en Bohême de l’Ouest. Le soleil se lève à 7h54 et se couche à 16h21.