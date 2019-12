Le ciel est largement dégagé notamment dans une grande moitié sud-est du pays ce jeudi, jour de la fête des Miloslav. Les nuages sont en revanche plus présents à Prague et dans le nord-est.

Très douces et nettement supérieurs aux normales saisonnières, les températures varient entre 9 °C à Hradec Králové (Bohême de l’Est) et 15 °C à Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 7h53 et se couche à 15h59.