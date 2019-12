Après un mercredi sec et froid, les nuages sont de retour sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Simona. Quelques précipitations, et donc aussi quelques flocons de neige, sont possibles notamment dans la moitié ouest du pays.

Les températures varient entre 0° C et 3° C. Le soleil se lève à 7h48 et se couche à 15h58.