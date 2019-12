C’est un temps nuageux sur l’ensemble du territoire et pluvieux par endroits notamment dans le nord-est et le nord-ouest du pays qui règne en République tchèque en ce quatrième dimanche de l’Avent, jour aussi de la fête des Květoslava.

Les températures varient entre 5° C à Brno et 9° C à Prague. Le soleil se lève à 7h43 et se couche à 15h59.