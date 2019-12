C’est un temps sec, ensoleillé mais plutôt froid qui règne sur l’ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête des Mikuláš – une saint Nicolas que les Tchèques célèbrent traditionnellement la veille au soir.

Les températures varient entre 0° C à Brno (Moravie) et 5° C à Prague, Pardubice, Plzeň ou České Budějovice en Bohême. Le soleil se lève 7h42 et se couche à 15h59.