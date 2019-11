C’est un temps essentiellement nuageux, avec des pluies notamment sur le front est, qui règne sur la majeure partie du territoire ce lundi, jour de la fête des Romana. Des chutes de neige sont attendues à partir de 400 mètres d’altitude. Seul le sud du pays profite encore de quelques éclaircies.

En légère baisse, les températures varient entre 8° C et 15° C. Le soleil se lève à 7h16 et se couche à 16h13.