C’est un temps nettement moins froid que le 17 novembre 1989, date de la première manifestation étudiante contre le régime communiste, qui règne sur l’ensemble du territoire ce dimanche, célébré comme le Jour de la lutte pour la liberté et la démocratie et aussi comme la fête des Mahulena. Comme samedi, le temps reste variable, plus nuageux dans la moitié ouest et plus dégagé avec de franches éclaircies dans la moitié est, essentiellement donc en Moravie.

Les températures varient entre 9° C à Cheb (Bohême de l’Ouest), ancien poste-frontière entre la Tchécoslovaquie et l’Allemagne de l’Ouest du temps du rideau de fer, et 18° C à Ostrava, ancien bastion de l’industrie minière et lourde sous le régime communiste. Le soleil se lève à 7h14 et se couche à 16h14.