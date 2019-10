Le ciel reste très dégagé et le temps largement ensoleillé sur une grande moitié est du pays ce vendredi, jour de la fête des Felix et de la Toussaint, qui n’est pas un jour férié en République tchèque. En revanche, les nuages seront plus nombreux notamment dans le nord du territoire.

Fraîches et même souvent négatives le matin, les températures varient entre 6 °C et 10 °C durant la journée. Le soleil se lèvera à 6h48 et se couchera à 16h37.