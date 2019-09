Après un dimanche particulièrement orageux, le ciel reste très couvert sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Adéla. Il pleut abondamment sur une grande moitié sud-est du pays.

Les températures sont en nette baisse et varient entre 15 °C et 20 °C. Le soleil, qui se fera cependant très discret, se lève à 6h15 et se couche à 19h43.