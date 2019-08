Après un vendredi très largement ensoleillé, nuages et pluie sont de retour sur une grande moitié sud du pays ce samedi, jour de la fête des Bartoloměj. Le nord-est du pays sera plus épargné. De violents orages à caractère local sont annoncés dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche.

Les températures varient entre 26 °C et 30 °C. Le soleil se lève à 6h02 et se couche à 20h01.